Sanremo, polemiche sul rinnovo concessioni commerciali di Portosole

Confartigianato Nautica ha chiesto un incontro urgente al sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, per discutere le "pesanti" richieste della società che gestisce Portosole, in merito al rinnovo delle concessioni e dei sub affidamenti. Una ventina gli operatori commerciali interessati tra bar, ristoranti e agenzie nautiche per oltre cento dipendenti, a cui si aggiunge l'indotto. Sotto accusa ci sono i canoni, che in alcuni casi hanno subito aumenti del 400 per cento e le condizioni contrattuali poco favorevoli. Per Nuccio Magliocchetti, presidente del settore nautica di Confartigianato e titolare di una azienda a Portosole, "non è soltanto una questione di tariffe a metro quadro - spiega - ma di come vengono calcolate,. Ad esempio, vengono considerati anche i soppalchi, che dovrebbero essere semplici locali di servizio. Chi non volesse accettare la nuova soluzione, è stato diffidato a lasciare i locali entro il 31 gennaio 2024, ma è inaccettabile il fatto che dopo le insistenti richieste sulle future condizioni contrattuali, la società abbia risposto con comunicazione via pec, soltanto lo scorso 11 dicembre, dandoci così poco tempo per riflettere. Faremo il possibile per rivedere le condizioni - ha detto Magliocchetti -, altrimenti saremo costretti a trovare soluzioni alternative, anche in considerazione del fatto che per i prossimi tre anni di durata del contratto proposto sono previsti lavori di ristrutturazione del porto che potrebbero limitare in grande misura l'afflusso di persone. Oltre a darci pochissimo tempo per reagire, ci hanno tolto il diritto di prelazione per il futuro".