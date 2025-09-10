Sanremo, pestano un giovane disabile: arrestati tre ragazzi tra i 18 e i 21 anni

Tre giovani di 18, 19 e 21 anni sono stati arrestati a Sanremo per una brutale aggressione ai danni di un turista disabile. La vittima, un ventunenne piemontese con difficoltà motorie, è stata inseguita e picchiata dopo una serata in un locale.

L’aggressione – L’episodio è avvenuto all’alba di domenica in via Gioberti, nel centro cittadino. Una pattuglia di polizia è intervenuta dopo aver notato un assembramento di persone che chiedeva aiuto. Il ragazzo, già vulnerabile per le sue condizioni, era stato accerchiato e colpito con violenza.

Le indagini – Grazie alle testimonianze e a un video che documenta alcune fasi del pestaggio, gli agenti sono riusciti a ricostruire l’accaduto e ad identificare i responsabili. Tre di loro sono stati arrestati, mentre una quarta persona coinvolta è riuscita a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

La vittima – Il ventunenne è stato soccorso e medicato. Le sue condizioni non sono gravi, ma l’episodio ha destato forte indignazione in città, soprattutto per la violenza gratuita rivolta a un ragazzo con disabilità.

Gli sviluppi – La polizia prosegue le ricerche per rintracciare il quarto aggressore e sta valutando eventuali aggravanti legate alla condizione della vittima. L’inchiesta è coordinata dalla procura di Imperia.

