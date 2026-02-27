Sanremo: Mogol a Roma su elicottero Vigili Fuoco, a... divampare è la polemica

Premio alla carriera e standing ovation ieri sera al Festival di Sanremo per Giulio Rapetti, in arte Mogol. Lo storico paroliere è poi ripartito con la moglie per Roma dove oggi partecipa alla festa dei Vigili del Fuoco e lo ha fatto utilizzando proprio l'elicottero dell'elisoccorso del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, cosa questa che ha scatenato polemiche. Lo ha rivelato il Fatto Quotidiano.

"Leggere che l'elisoccorso per i cittadini liguri è stato utilizzato come taxi speciale per portare un noto paroliere da Sanremo a Roma lascia sconcertati - scrive il consigliere regionale ligure del Pd Simone D'Angelo -, anche perché sappiamo che per la nostra regione il servizio di elicottero dei Vigili del Fuoco è indispensabile per tutte le attività dell'elisoccorso, delle emergenze dei cittadini genovesi". Per D'Angelo "sconcerta che questa indicazione arrivi dal ministero degli Interni e sconcerta il silenzio del governatore Bucci che dovrebbe spiegare ai liguri se era conoscenza dell'utilizzo del servizio dell'elisoccorso in servizio taxi speciale per il Festival di Sanremo e se questa scelta voluta dal ministero degli Interni ha comportato un rischio, una sospensione di un servizio determinante per i cittadini Liguri".

Sulla stessa linea anche l'Usb Vigili del Fuoco che denuncia con "estrema fermezza" quanto emerso dalla notizia pubblicata da Il Fatto Quotidiano. "Ci troviamo di fronte a un fatto gravissimo: un mezzo di soccorso, finanziato con risorse pubbliche e destinato esclusivamente alla tutela della vita e alla sicurezza dei cittadini, è stato impiegato per finalità estranee alla missione istituzionale del Corpo. Un elicottero dei Vigili del Fuoco - aggiunge il sindacato - non è un mezzo di rappresentanza né uno strumento a disposizione dell'autorità politica e della massima autorità aeronautica dei Vigili del Fuoco per esigenze di opportunità o d'immagine. Ogni ora di volo comporta costi rilevanti, carburante, manutenzione, personale altamente specializzato, usura del velivolo e incide sulla capacità operativa del dispositivo di soccorso sul territorio".

PIANTEDOSI: POLEMICA STRUMENTALE - "Siamo contentissimi di aver avuto qui" Mogol "e lo ringraziamo per quello che ci ha dato. Il resto sono le solite polemiche strumentali. Noi siamo molto contenti di aver avuto un grandissimo artista, un monumento nazionale che ha regalato parte della sua capacità artistica, ha scritto una canzone regalandola come inno ai Vigili, quindi gli siamo profondamente grati". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha risposto a margine della festa dell'istituzione del Corpo dei vigili del Fuoco, sulle polemiche in merito al trasferimento da Sanremo a Roma di Mogol con l'elicottero dei vigili del fuoco.



PIRONDINI (M5S) PRESENTA INTERROGAZIONE - A stretto giro la replica del capogruppo M5S al Senato Luca Pirondini: "È troppo semplice cercare di eludere la questione parlando di "polemiche strumentali", come fa Matteo Piantedosi. È semmai strumentale il suo tentativo maldestro di cercare di chiudere la vicenda definendo Mogol monumento nazionale e spostando l'attenzione altrove. Ma qui nessuno sta discutendo il valore di Mogol. Non è questo il punto. Piantedosi sa benissimo che la questione è l'uso di un mezzo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un trasferimento da Sanremo a Roma"..

"Un ministro dell'Interno con la schiena dritta deve rispondere nel merito a queste domande - prosegue -. Quali esigenze operative lo hanno reso necessario? C'era un'urgenza tale da giustificare l'impiego di un elicottero destinato al soccorso? È stata valutata la temporanea indisponibilità del mezzo per quel territorio? C'erano delle alternative? E quali sono stati i costi per i cittadini? A Piantedosi chiediamo una risposta chiara, nel merito. E comunque dovrà rispondere davanti al Parlamento rispondendo all'interrogazione che presenteremo su questa vicenda".



CODACONS A CORTE CONTI - Il Codacons annuncia un esposto alla Corte dei Conti della Liguria sul caso dell'elicottero dei Vigili del fuoco utilizzato ieri per portare Mogol da Sanremo a Roma.

"Si tratta di un atto dovuto nell'interesse della collettività - spiega il Codacons -. I mezzi in dotazione dei Vigili del fuoco, infatti, rappresentano risorse pubbliche e il loro utilizzo comporta costi in termini di personale, carburanti e logistica, che vengono pagati dai cittadini. La decisione di trasportare il paroliere a Roma con un elicottero del corpo da un lato ha privato la collettività di un mezzo di soccorso fondamentale, dall'altro ha determinato inevitabili costi in capo alla collettività".

Per tal motivi il Codacons annuncia un esposto alla Corte dei Conti regionale della Liguria "affinché accerti l'opportunità della scelta operata, la spesa totale del trasferimento, le relative responsabilità ed eventuali danni erariali legati a possibili usi distorti dei fondi pubblici".





