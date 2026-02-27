L'azienda lavagnese Magil al Festival di Sanremo. Ha vestito i bambini del Piccolo Coro dell'Antoniano

Magil, storica azienda del Made in Italy con sede a Lavagna, firma gli outfit del Piccolo Coro dell’Antoniano, protagonista della terza serata della 76ª edizione del Festival di Sanremo, in scena al Teatro Ariston e in diretta su Rai 1.

Le bambine e i bambini del Coro si sono esibiti insieme a Laura Pausini, co-conduttrice della serata, sulle note di Heal the World, brano scritto e composto nel 1992 da Michael Jackson: un inno universale alla pace, alla speranza e alla responsabilità collettiva verso le nuove generazioni.

MAGIL, brand italiano di moda bambina, ha vestito 59 giovani interpreti, donando a ciascuno un look elegante e confortevole, studiato appositamente per un’occasione televisiva di così grande prestigio. Ogni outfit è stato progettato per coniugare qualità sartoriale, identità italiana e libertà di movimento, permettendo ai piccoli artisti di esprimersi con naturalezza sul palco.

"La partecipazione al Festival di Sanremo rappresenta per noi una grandissima emozione e un importante riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni", dichiara Maria Chiara Maggi, titolare di MAGIL. "Essere presenti dietro le quinte del palco e vestire i bambini del Piccolo Coro è motivo di profondo orgoglio. Speriamo che lo stesso brivido che ha travolto noi sia arrivato fino a casa di ciascuno di voi".

"I bambini sono la nostra speranza e siamo onorati di essere stati ambasciatori di un messaggio di pace così potente", aggiunge la Direzione Creativa di MAGIL. "Questa collaborazione nasce da un profondo rispetto per la tradizione musicale italiana e dall’amore per l’infanzia, valori che da sempre ispirano il nostro lavoro".

La presenza al Festival, uno degli eventi musicali più seguiti e prestigiosi d’Italia, rappresenta per MAGIL una straordinaria occasione di visibilità e conferma l’impegno dell’azienda nel sostenere progetti culturali capaci di parlare al futuro, partendo proprio dai bambini.

