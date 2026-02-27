Genova, nasce "Mobility CIV", progetto pensato per soddisfare le esigenze di carico - scarico dei commercianti

Semplificare la vita delle piccole e microimprese del centro storico facilitandone l’approvvigionamento delle merci e preservando, al contempo, il patrimonio storico-culturale della città vecchia e la sua fruibilità da parte di genovesi e turisti: è il senso del progetto “Mobility CIV” promosso da Confesercenti Liguria in collaborazione con Car Sharing Genova nell’ambito del cosiddetto bando Civ 2025 finanziato dall’Assessorato allo Sviluppo Economico di Regione Liguria a sostegno dei centri integrati di via e del piccolo commercio.

Sul modello delle cosiddette “auto di comunità” già utilizzate a favore di aree critiche dal punto di vista della viabilità quali, ad esempio, il Biscione di Quezzi, “Mobility CIV” si caratterizza per l’individuazione di un cluster ben preciso di beneficiari – gli esercizi aderenti ai Civ del centro storico e gli associati Confesercenti con sede operativa in questa parte di città – ai quali verranno messi a disposizione veicoli elettrici utilizzabili per il carico e scarico di merci la cui consegna non sarebbe altrimenti possibile per limiti orari o per la tipologia dei mezzi impiegati, non sempre ammessi o idonei a destreggiarsi tra i vicoli più stretti.

"Si tratta di uno strumento flessibile e sostenibile, con il quale intendiamo offrire un aiuto concreto ai cronici problemi di movimentazione delle merci riscontrati dalle attività del centro storico, stanti i limiti alla circolazione imposti dalla Ztl e la necessità di salvaguardare l’appeal turistico e la qualità della vita dei nostri splendidi caruggi – spiega Marco Benedetti, presidente di Confesercenti Liguria. – Con questa iniziativa puntiamo infatti a ridurre il numero di mezzi circolanti, nonché l’inquinamento atmosferico e sonoro, offrendo così alle nostre imprese anche un elemento rendicontabile in sede di valutazione di rating ESG, parametro che diventerà fondamentale per l’accesso al credito, e sensibilizzando esercenti e consumatori rispetto ai temi legati alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica".

Il progetto prende il via avvalendosi di due Hyundai Inster elettriche messe a disposizione da Car Sharing Genova, auto di dimensioni ridotte ma con buona capacità di carico, inaugurate oggi, venerdì 27 febbraio], con il taglio del nastro presso la Sala Trasparenza di Piazza De Ferrari alla presenza dell’assessore allo sviluppo economico di Regione Liguria, Alessio Piana, del direttore di Confesercenti Liguria Andrea Dameri, del direttore di Confesercenti Genova Paolo Barbieri e del direttore di Car Sharing Genova Marco Silvestri.

I due veicoli saranno posizionati, rispettivamente, in piazza del Ferro e piazza Matteotti e a queste stesse due postazioni andranno sempre riconsegnati, non essendo prevista la modalità “freefloating”, proprio per non snaturare le finalità della loro messa a disposizione a favore delle attività economiche e della movimentazione merci. Gli utilizzatori del servizio godranno di tariffe agevolate, calcolate sul solo costo orario a canone ridotto e senza alcun ulteriore addebito chilometrico, e di altri vantaggi quali l’accesso automatico al “Club Elettra”, così da favorire anche la sostenibilità economica del servizio.

"Un progetto concreto che testimonia come le risorse regionali possano trasformarsi in strumenti utili al commercio di prossimità – spiega l’assessore regionale allo sviluppo economico Alessio Piana – Come Regione Liguria abbiamo investito molto sui Centri Integrati di Via perché crediamo che i CIV siano presidi fondamentali di vivibilità e sicurezza urbana. Ringrazio Confesercenti per aver interpretato pienamente lo spirito del bando regionale, con un progetto che offre soluzioni pratiche alle esigenze operative delle imprese del centro storico".

"La collaborazione con Confesercenti su servizi innovativi di mobilità – aggiunge Marco Silvestri, direttore di Car Sharing Genova – nasce dalla coerenza rispetto ad un obiettivo comune, che è quello di offrire maggiori servizi per chi opera in un territorio non facile sotto l’aspetto della mobilità e della sosta (come il Centro Storico della nostra città) e conferma il nostro impegno verso una mobilità cittadina sempre più sostenibile".

"La Ztl rappresenta per molte attività del centro storico un costo organizzativo ed economico non trascurabile, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle consegne e degli approvvigionamenti. Con “Mobility CIV” – commenta Massimiliano Spigno, presidente di Confesercenti Genova – mettiamo a disposizione uno strumento concreto per alleggerire questo peso, offrendo ai commercianti un servizio flessibile, sostenibile e pensato sulle loro reali esigenze operative. È un segnale di attenzione verso chi ogni giorno tiene vivo il cuore commerciale della città".

In questa prima fase il progetto sarà oggetto di un monitoraggio che prenderà in esame parametri quali il numero di utenti coinvolti, il tempo medio di impiego, la distanza percorsa, i costi effettivi, i risparmi conseguiti e la riduzione delle emissioni. I risultati ottenuti al termine della sperimentazione, il cui termine è fissato al 15 dicembre 2026, saranno messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni interessate, per valutare l’efficacia dell’azione e ragionare su una sua eventuale estensione ad altre Ztl di Genova o di altri comuni della Liguria. Ciascuna impresa coinvolta avrà, a sua volta, la possibilità di verificare i dati in tempo reale, in modo da misurare concretamente i benefici ottenuti e l’effettiva risposta ai propri fabbisogni.

