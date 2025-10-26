Sanremo: Mimmo Locasciulli, cinquant'anni di carriera, premiato al Tenco dalla Siae

Mezzo secolo dopo il suo debutto ufficiale, Mimmo Locasciulli è tornato sul palco del Teatro Ariston per ricevere il Premio SIAE 2025, riconoscimento che celebra i cinquant’anni dall’iscrizione e dal deposito del brano “Canzone di sera”, presentato nell’ambito della rassegna della Canzone d’Autore – Premio Tenco 2025.

La SIAE ha motivato il premio definendo Locasciulli “un autore e interprete capace di fondere generi diversi raccontando con poesia e profondità le piccole grandi storie italiane”.

Sul palco, l’artista ha eseguito “Canzone di sera” e altri brani accompagnato da Alessandro D’Alessandro all’organetto. “È stato un momento bellissimo – ha detto Locasciulli –. Sono felice per il premio e per il calore del pubblico”.

Lo scorso anno il cantautore aveva ricevuto il Premio Tenco 2024 alla carriera.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.