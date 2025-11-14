Sanremo International Guitar Festival: gran finale tra mostri sacri e concerti-evento
di R.S.
L’edizione 2025, dedicata al tema “Armonie & Ponti”, riunisce artisti da Europa, Asia e America per un dialogo globale sul linguaggio della chitarra
enultima giornata per l’undicesima edizione del Sanremo International Guitar Festival & Competition al Teatro dell’Opera del Casinò. Oggi, venerdì, doppio concerto: alle 18.00 sul palco Emanuele Buono, Francesca Galvagno, Xuanxuan Sun e Wang Lizhiyi; alle 21.00 spazio a Pablo Garibay Lopez e al celebre “Solo Duo” formato da Lorenzo Micheli e Matteo Mela.
Il gran finale di sabato propone due appuntamenti speciali: alle 17.00 Javier García Moreno con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta da Grigor Palikarov; alle 21.00 recital conclusivo del maestro Eliot Fisk.
Ideato da Diego Campagna, il festival è oggi uno dei più importanti eventi chitarristici al mondo. L’edizione 2025, dedicata al tema “Armonie & Ponti”, riunisce artisti da Europa, Asia e America per un dialogo globale sul linguaggio della chitarra.
Il festival è sostenuto dal Comune di Sanremo, dal Teatro dell’Opera del Casinò e dall’Orchestra Sinfonica, con la collaborazione di prestigiose istituzioni internazionali. Masterclass aggiuntive con Eliot Fisk e Diego Campagna si terranno il 16 e 17 novembre.
