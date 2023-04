Sanremo, in fiamme camion del vivaio che ha realizzato il "green carpet" del Festival

Un camion gru appartenente al vivaio Sanremo Piante di via Padre Semeria, a Sanremo, è andato in fiamme, verso l'una e trenta, per cause in fase tuttora di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i carabinieri. Le fiamme hanno completamente distrutto la motrice e parte del cassone posteriore. Accertamenti sono in corso per ricostruire la vicenda e risalire alle cause del rogo, che non si esclude possano essere dolose. Sanremo Piante è la stessa ditta che ha realizzato il green carpet allo scorso Festival di Sanremo. Un tappeto verde adornato con piante e fiore, che collegava il Teatro Ariston a piazza Colombo.