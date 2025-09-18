Sanremo, Festival: via libera Rai a convenzione con Comune fino al 2028

Il Consiglio di amministrazione della Rai ha dato il via libera al testo della Convenzione con il Comune di Sanremo per l’organizzazione e la trasmissione del Festival di Sanremo nelle edizioni 2026, 2027 e 2028. Il contratto prevede anche la possibilità di proroga per un ulteriore biennio, fino al 2030. Lo comunica l'azienda in una nota, sottolineando inoltre l’istituzione di un osservatorio permanente tra Rai e Comune di Sanremo, con il compito di monitorare l’efficace attuazione dell’accordo.

Nel corso della stessa riunione, il CdA ha preso atto dell’uscita dall’azienda di Monica Maggioni e della conseguente assunzione della responsabilità ad interim della Direzione Editoriale per l’Offerta Informativa da parte della vice direttrice anziana Sabina Sacchi.

I consiglieri hanno inoltre esaminato i palinsesti per la nuova stagione di Rai Radio, che verranno ufficialmente presentati alla stampa il 23 settembre. Un’analisi approfondita ha riguardato anche l’andamento dei palinsesti televisivi estivi e l’inizio della programmazione autunnale.

Infine, il consiglio ha nominato Massimo Cappelli come dirigente responsabile della redazione dei documenti contabili societari a partire dal 1° ottobre 2025. In chiusura, il CdA ha espresso un ringraziamento ufficiale a Marco Brancadoro, Chief Financial Officer, che lascerà l’azienda il 30 settembre.

