Sanremo, Festival: via libera Rai a convenzione con Comune fino al 2028
di steris
Il contratto prevede anche la possibilità di proroga per un ulteriore biennio, fino al 2030
Il Consiglio di amministrazione della Rai ha dato il via libera al testo della Convenzione con il Comune di Sanremo per l’organizzazione e la trasmissione del Festival di Sanremo nelle edizioni 2026, 2027 e 2028. Il contratto prevede anche la possibilità di proroga per un ulteriore biennio, fino al 2030. Lo comunica l'azienda in una nota, sottolineando inoltre l’istituzione di un osservatorio permanente tra Rai e Comune di Sanremo, con il compito di monitorare l’efficace attuazione dell’accordo.
Nel corso della stessa riunione, il CdA ha preso atto dell’uscita dall’azienda di Monica Maggioni e della conseguente assunzione della responsabilità ad interim della Direzione Editoriale per l’Offerta Informativa da parte della vice direttrice anziana Sabina Sacchi.
I consiglieri hanno inoltre esaminato i palinsesti per la nuova stagione di Rai Radio, che verranno ufficialmente presentati alla stampa il 23 settembre. Un’analisi approfondita ha riguardato anche l’andamento dei palinsesti televisivi estivi e l’inizio della programmazione autunnale.
Infine, il consiglio ha nominato Massimo Cappelli come dirigente responsabile della redazione dei documenti contabili societari a partire dal 1° ottobre 2025. In chiusura, il CdA ha espresso un ringraziamento ufficiale a Marco Brancadoro, Chief Financial Officer, che lascerà l’azienda il 30 settembre.
Tags:festival Sanremo rai comune sanremo
