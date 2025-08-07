Sanremo, Festival: Regione pronta a mediare tra Comune e Rai, in gioco impatto economico di 245 milioni e quasi 1500 posti di lavoro

"Auspico fortemente che si giunga velocemente a un’intesa definitiva tra il Comune di Sanremo, la Rai e tutti gli attori coinvolti". A parlare è Luca Lombardi, assessore al Turismo della Regione Liguria, intervenuto in merito alle trattative ancora in corso sul futuro del Festival di Sanremo. La Regione, ha assicurato, è pronta a sostenere attivamente il Comune e la Rai per garantire continuità e stabilità a quello che definisce "un simbolo dell’identità ligure" e "una leva economica e turistica straordinaria".

I numeri, sottolinea Lombardi, confermano il ruolo chiave della kermesse per l’economia locale. Secondo un’analisi realizzata da EY (Italian Macroeconomic Bulletin), l’edizione 2025 ha generato un impatto economico complessivo di 245,1 milioni di euro, con 97,9 milioni di valore aggiunto e 1.459 posti di lavoro creati – in aumento rispetto ai 1.327 dell’anno precedente.

"Si tratta di numeri che parlano da soli – ha aggiunto Lombardi –. Rispetto al 2024, abbiamo registrato un incremento di quasi 40 milioni nel valore della produzione, con un impatto significativo anche sull’occupazione. Il Festival non è solo un evento musicale: è una piattaforma promozionale per la Liguria e un volano per l’intera filiera turistica, dall’accoglienza alla ristorazione, passando per commercio e servizi".

Stando ai dati, durante le cinque serate del Festival si è registrato un tasso di occupazione alberghiera dell’80%, con una spesa media giornaliera per spettatore di circa 500 euro.

"La Regione Liguria – ha concluso l’assessore – è pronta a fare la propria parte e conferma la massima disponibilità a lavorare al fianco del Comune di Sanremo e della Rai. È nostro dovere tutelare e rafforzare un evento che ogni anno si dimostra fondamentale per l’economia ligure e per l’immagine della nostra terra nel mondo".









