Sanremo: due uomini danno in escandescenza in piazza Bresca lanciando bicchieri e posate contro i passanti. Uno è stato fermato, l'altro è fuggito

Momenti di panico, verso le 21.30 di ieri, dopo che due magrebini hanno dato in escandescenze, scatenando il far west in piazza Bresca, nel centro della movida di Sanremo. I due stranieri - uno è stato preso poco dopo dalla polizia nei dintorni di via Corradi (rischiando il linciaggio dei clienti dei locali circostanti), mentre il secondo è tuttora ricercato - hanno cominciato a gridare insulti contro gli italiani, afferrando dai dehors di alcuni locali bicchieri, sedie e coltelli che poi hanno lanciato contro gli ospiti e i passanti. Per fortuna, non si registrano feriti, ma in pochi istanti si è verificato un fuggi fuggi verso la vicina pista ciclabile e le altre vie laterali. Al momento non si conoscono ancora le ragioni del gesto, ma è probabile che i due stranieri abbiano agito sotto l'effetto di alcol o stupefacenti.