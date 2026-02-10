Sanremo: detenuto voleva trasferimento e appicca incendio in cella. Salvato dagli agenti

Un detenuto del carcere di Sanremo ha appiccato il fuoco alla propria cella, apparentemente per protestare contro la mancata concessione di un trasferimento richiesto per motivi futili. A riportarlo è il sindacato di polizia penitenziaria Sappe.

"Solo grazie all’intervento tempestivo e professionale del personale di polizia penitenziaria è stato possibile mettere in sicurezza il detenuto ed evitare che i fumi si propagassero nel reparto, scongiurando conseguenze che sarebbero potute essere gravissime", hanno dichiarato i segretari provinciali Giuseppe Giangrande e Ciriaco Pannese.

Il sindacato sottolinea che l’episodio si inserisce in un contesto già fortemente critico a causa del sovraffollamento strutturale. La casa circondariale di Sanremo, penalizzata dalla chiusura del carcere di Savona, continua infatti a ricevere detenuti dall’area imperiese, al confine con la Francia, e soggetti ad alta complessità gestionale trasferiti da altri istituti.