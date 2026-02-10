Genova: disposta l'archiviazione dell'inchiesta su Le Iene e l'ex carabiniere

È stata archiviata l’inchiesta per diffamazione e calunnia che vedeva indagati il giornalista de Le Iene Antonino Monteleone, i curatori della trasmissione Davide Parenti e Marco Occhipinti, la direttrice di Italia 1 Laura Casarotto e l’ex comandante della stazione dei carabinieri di Monteriggioni Francesco Marinucci. Tutti erano accusati di aver diffamato e calunniato il pubblico ministero Nicola Marini.

A disporre l’archiviazione, come già richiesto dalla Procura, è stata la presidente della sezione gip del tribunale di Genova, Nicoletta Guerrero, nonostante l’opposizione presentata dallo stesso pm Marini.

La vicenda trae origine dalle dichiarazioni rilasciate da Marinucci e successivamente riportate, in forma sintetica, dalla trasmissione televisiva. L’ex comandante aveva parlato di presunti festini a luci rosse a Siena, ipoteticamente frequentati da manager di Banca Mps, politici, religiosi e magistrati, sollevando dubbi sull’operato delle indagini legate alla morte di David Rossi, allora responsabile della comunicazione di Mps.

Secondo la giudice, la remissione della querela nei confronti di uno degli indagati – avvenuta nel 2024 con il ritiro della denuncia da parte di Marini nei confronti di Marinucci – si estende automaticamente a tutti gli altri coinvolti. Inoltre, la gip ha escluso che l’intervista trasmessa da Le Iene, pur nella sua sintesi televisiva, abbia alterato in modo sostanziale il senso delle dichiarazioni originali, escludendo così la configurazione di un reato diverso.

