Bimba morta a Bordighera: la madre arrestata stava per chiedere l’affidamento delle figlie

Avrebbe dovuto presentarsi a marzo davanti al giudice di Imperia per chiedere l’affidamento e il mantenimento delle tre figlie di 10, 9 e 2 anni. È invece finita in carcere la donna 43enne di Bordighera arrestata con l’accusa di omicidio preterintenzionale dopo la morte della figlia più piccola.

Nel corso di un lungo interrogatorio, assistita dagli avvocati Laura Corbetta e Bruno Di Giovanni, la donna ha riferito ai carabinieri che la bambina sarebbe caduta dalle scale nei giorni precedenti, sostenendo che inizialmente le sue condizioni non destavano preoccupazione. Ha inoltre dichiarato di essere uscita di casa la mattina dei fatti, lasciando sole le figlie, e di aver trovato la piccola in condizioni critiche al rientro, tanto da richiedere l’intervento del 118.

La versione fornita è stata però smentita sia dalla prima relazione del medico legale sia dall’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Nel frattempo gli inquirenti hanno ascoltato, durante la notte, i nonni materni e paterni della bambina per ricostruire il contesto familiare in cui si è consumata la tragedia.

La donna è stata trasferita nella sezione femminile del carcere di Pontedecimo, a Genova (nella foto). Giovedì mattina comparirà davanti al gip di Imperia per l’interrogatorio di convalida. Le indagini sono coordinate dal procuratore Alberto Lari e dal pm Veronica Meglio.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.