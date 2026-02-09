Genova: sequestrarono persona per 100 chili di coca, dimezzate le condanne in appello

Condanne ridotte in appello per otto imputati, accusati di traffico internazionale di droga e sequestro di persona, grazie a un concordato tra le difese e la Procura. In primo grado il gruppo era stato condannato complessivamente a oltre 109 anni di carcere, a fronte dei 116 anni richiesti dall’accusa.

L’organizzazione, composta da cittadini sudamericani e albanesi, aveva tentato di importare 100 chilogrammi di cocaina dal Sudamerica alla Liguria, arrivando a sequestrare un uomo a Genova dopo il fallimento dell’operazione. In appello, per i principali imputati, le pene sono state ridotte da 18 anni e 8 mesi a 7 anni e da 20 a 10 anni.

Secondo le indagini della Guardia di Finanza, il gruppo si era affidato a un lavoratore portuale genovese, ignaro per i trafficanti del fatto che si trattasse di un finanziere sotto copertura, per il recupero della droga. Il carico era stato sequestrato durante un controllo a Panama, evento che aveva fatto precipitare la situazione e portato al sequestro del tramite tra la banda e il finto portuale.

L’auto con la vittima era stata infine intercettata dalla polizia, consentendo di ricostruire l’intera vicenda.

