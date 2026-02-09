Sarzana, uomo armato di coltelli avvistato in centro: indagini dei Carabinieri

I Carabinieri della compagnia di Sarzana indagano per risalire all'identità di un uomo che, nei giorni scorsi, è stato visto aggirarsi in centro città con due coltelli in mano. La segnalazione all'Arma arriva da una famiglia residente nella zona del torrente Calcandola. In particolare un giovane sarebbe stato avvicinato sabato scorso nel tragitto verso da casa, dopo aver lasciato la propria auto, dall'uomo armato, evitato allungando il passo e chiudendosi il cancello alle spalle. Circostanza questa confermata dalla madre che lo stava osservando da una finestra e avrebbe scorto l'inquietante presenza. Un episodio simile, di un uomo armato di coltello nei pressi del centro storico, è al vaglio dopo essere venuta alla luce da un altro testimone.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.