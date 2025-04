Corteo Casa Pound a Spezia, organizzata contro-manifestazione antifascista. Gli organizzatori: “Invitiamo tutti a partecipare”

La Spezia non ci sta: il corteo organizzato da Casa Pound contro il 25 aprile e i migranti ha dato vita ad una contro manifestazione di partiti e associazioni che si riconoscono nei valori dell’antifascismo.

L’iniziativa è promossa da:

Afrodite, Anpi, Arci, Auser, Buon Mercato, Cgil, Circolo Operaio, Circolo Pertini, Cittadinanzattiva, Compagno è il mondo, Disarma, Federconsumatori, InSarzana, Legambiente, Liguria a Sinistra, Mediterraneo, Mondo di Holden, Murati Vivi, Poseidonia, Raot, Rete Pace e Disarmo, Sarzana Protagonista, Schierarsi, Sunia, Uds, Uisp, Azione, +Europa, Italia Viva, LeAli a Spezia / AVS, Movimento Cinque Stelle, Partito Comunista Italiano, Partito Democratico, Rifondazione Comunista La Spezia e Liguria.

Ordine pubblico - Entrambe le manifestazioni avranno luogo sabato 17 maggio alle 16 in piazza Brin, “cuore pulsante di una città plurale, democratica, accogliente e inclusiva, non può e non deve essere lasciata nelle mani di formazioni neofasciste - commentano gli organizzatori -. Oltretutto il 17 maggio è la giornata mondiale contro l'omolesbobiatransfobia e Piazza Brin è il luogo storico delle partenze dello Spezia Pride. La Spezia, Medaglia d’oro al valor civile e Medaglia d’argento al valor militare per la Resistenza, non può subire questo affronto alla sua storia e ai suoi valori”. La contemporaneità delle due manifestazioni potrebbe dare vita a scontri: si attendono informazioni riguardo alla gestione dell’ordine pubblico.

Polemiche - In questi giorni soprattutto i partiti di centrosinistra e le associazioni hanno protestato contro la manifestazione di Casa Pound e hanno chiesto al sindaco Peracchini e al Prefetto di non autorizzarla. In Consiglio Comunale a Spezia ci sono state tensioni: un consigliere di centrodestra, Oscar Teja di Vince Liguria, ha denunciato di essere stato aggredito da un consigliere di opposizione. Al pronto soccorso gli sono stati dati 7 giorni di prognosi.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.