Bordighera, la morte della bimba si tinge di giallo: arrestata la madre

E'stata arrestata per omicidio preterintenzionale la mamma della bambina di due anni morta a Bordighera.

Secondo quanto appreso, la prima ispezione del medico legale sul cadavere della piccola avrebbero smentito le parole della madre che ai carabinieri aveva 'giustificato' i lividi sul corpo della bambina con una caduta dalle scale qualche giorno fa.

La donna, 43 anni, ha continuato a negare ogni addebito durante il suo lungo interrogatorio. Avrebbe riferito che la piccola era caduta nei giorni scorsi, pare dalle scale, e che stava bene. Stamattina le sue condizioni sarebbero peggiorate e così ha chiamato una ambulanza. Le sue parole però sono state smentite sia dalla prima relazione del medico legale che dalle analisi dei suoi spostamenti con le telecamere. Secondo il medico legale sul corpo della bambina sono presenti numerosi traumi volontari di cui alcuni provocati da oggetti contundenti.

