Bordighera, bimba di due anni muore per improvviso malore: disposta l'autopsia

Una bambina di due anni è morta questa mattina nella propria abitazione per cause ancora in via di accertamento. La tragedia si è verificata in località Morghe, nei pressi di Bordighera. Secondo quanto emerso, la piccola avrebbe accusato un improvviso malessere e i genitori, allarmati, hanno immediatamente contattato il numero di emergenza 115.

Potrebbe essere disposta l’autopsia sul corpo della bambina. Sul cadavere il medico legale avrebbe riscontrato alcune ecchimosi, elemento che ha portato la Procura ad aprire un fascicolo per chiarire le cause del decesso.

La madre della piccola, ascoltata dai carabinieri, avrebbe riferito che la bambina sarebbe caduta dalle scale. I sanitari del 118 sono intervenuti dopo la segnalazione di una crisi respiratoria, ma nonostante i soccorsi tempestivi la situazione è precipitata: la bambina è andata in arresto cardiaco ed è morta senza riprendere conoscenza.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’accaduto.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.