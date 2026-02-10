Genova: due condanne per spaccio. Usavano minore come corriere

Avevano organizzato l’attività di spaccio utilizzando una stanza d’albergo come base operativa e affidando le consegne della droga a un minorenne. Per questo due giovani di 19 e 24 anni sono stati condannati dal giudice per le indagini preliminari Giorgio Morando, con rito abbreviato, rispettivamente a tre anni e a quattro anni e quattro mesi di reclusione.

I due erano stati arrestati lo scorso luglio dai carabinieri della compagnia di Genova Centro, al termine di un’indagine coordinata dal procuratore aggiunto Federico Manotti. Il ragazzo coinvolto, un 17enne, è stato denunciato e successivamente collocato in una comunità.

Le indagini erano scattate dopo le segnalazioni di alcuni residenti di corso Torino, insospettiti dal continuo via vai di persone da un hotel del quartiere Foce, accessibile tramite self check-in. I militari hanno avviato appostamenti e pedinamenti, ricostruendo il meccanismo dello spaccio: i clienti si presentavano sotto la finestra della stanza, facevano un cenno agli spacciatori affacciati e il minorenne scendeva per consegnare la droga.

Nel corso della perquisizione della camera d’albergo, i carabinieri hanno sequestrato 170 grammi di cocaina in pietra, circa 700 grammi di hashish, un vasetto contenente resina di hashish e una modesta quantità di marijuana.

