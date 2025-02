Sanremo, Costa Toscana: forum sul turismo in Liguria, fuochi d'artificio e Deejay Time Show

Mentre fervono gli ultimi preparativi per la manifestazione canora più importante dell'anno, Costa Toscana, per il quarto anno consecutivo partner ufficiale del Festival di Sanremo, è stata e sarà protagonista di eventi imperdibili legati alla kermesse musicale. Dalla città del Festival la nave salperà lunedì alle 13 per una crociera di una settimana sul Mediterraneo con scali a Barcellona, Marsiglia e Civitavecchia.

Domenica 9 febbraio - La maestosa ammiraglia di Costa Crociere, ancorata a Sanremo, ha ospitato, a partire dalle ore 16, un forum di grande rilevanza per il settore turistico: “Il turismo crocieristico in Liguria – Costruire insieme un futuro sostenibile". L’evento ha visto la partecipazione di numerose figure istituzionali di rilievo tra cui Mario Zanetti, amministratore delegato di Costa Crociere e rappresentanti delle amministrazioni locali come Alessandro Piana, vicepresidente di Regione Liguria e i sindaci di Sanremo, Savona e Imperia. Il Forum ha rappresentato un’importante occasione di confronto per il futuro del settore affrontando temi cruciali come la sostenibilità ambientale, l’innovazione e la valorizzazione del patrimonio locale, con l’obiettivo di rafforzare la Liguria come una delle principali destinazioni crocieristiche internazionali. Il turismo crocieristico gioca infatti un ruolo fondamentale per l’economia italiana ed europea, contribuendo significativamente alla promozione del territorio e alla creazione di posti di lavoro. Recenti dati hanno confermato la leadership dell’Italia in Europa, con 14,2 milioni di passeggeri nel 2024. Inoltre, l'Italia conta 61 porti attivi e una forte industria cantieristica che contribuisce in modo decisivo alla produzione di nuove unità navali. Costa Crociere con i suoi 76 anni di esperienza, è un protagonista essenziale nell’espansione del turismo crocieristico. L’azienda ha movimentato 7,77 milioni di passeggeri nel 2023, segnando un aumento del 16% rispetto al 2019. Le sue navi toccano oltre 240 destinazioni e si distingue anche per il suo impegno nelle pratiche sostenibili, tra cui l’utilizzo di navi alimentate a gas naturale liquefatto e progetti di economia circolare. Durante il forum, Mario Zanetti, amministratore delegato di Costa Crociere, ha delineato le linee guida per il futuro del settore. "Condividere, crescere, connettere e costruire" rappresentano le aree chiave su cui concentrarsi. L’obiettivo è rafforzare il dialogo tra operatori e istituzioni, investire nella formazione delle competenze, migliorare le infrastrutture e promuovere la destagionalizzazione e la delocalizzazione del turismo. Francesco Di Cesare, presidente di Risposte Turismo, ha sottolineato che la crocieristica non è solo un settore economico, ma un motore di sviluppo per i territori: non si tratta soltanto di generare reddito e occupazione, ma anche di promuovere destinazioni, gestire i flussi turistici in modo efficiente e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e decarbonizzazione. L’Italia, grazie alla sua tradizione e al ruolo di Costa Crociere, è pronta a mantenere una posizione di leadership a livello mondiale.

Waves of Music - Emozionante spettacolo di fuochi d’artificio e light show al quale hanno potuto assistere i partecipanti al forum sul turismo: un emozionante spettacolo di fuochi d’artificio musicali accompagnati da un suggestivo light show danzante sulle onde. Un’esperienza visiva e sonora pensata per celebrare l’apertura del Festival di Sanremo in grande stile. La serata ha previsto una cena esclusiva e il travolgente show del Deejay Time, per concludere l’evento tra buona musica e un’atmosfera vibrante.

Venerdì 14 febbraio - In occasione della notte di San Valentino, a bordo di Costa Toscana ci sarà un Dj Set esclusivo di Gigi D’Agostino, per celebrare la serata più romantica dell’anno.

Sabato 15 febbraio - In concomitanza con la serata finale del 75° Festival di Sanremo, la nave ospiterà un live show dei Planet Funk per un evento musicale unico nel suo genere.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.