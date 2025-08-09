Sanremo capitale del turismo di lusso: una settimana di vacanza in appartamento ad agosto può costare 63mila euro

Anche Sanremo entra nella classifica delle località italiane più costose per le vacanze di lusso: una settimana in appartamento nella Città dei Fiori può arrivare a costare fino a 63.196 euro, stando all’ultima indagine del Codacons. L’associazione ha analizzato le tariffe più alte disponibili online per soggiorni dal 23 al 30 agosto, prendendo in esame ville, suite e appartamenti di lusso su tutto il territorio nazionale.

Ma Sanremo, per quanto costosa, non è la località più cara. Il record assoluto spetta a Verona, dove dormire una settimana in un rooftop con vista su Piazza delle Erbe costa quasi 300mila euro: precisamente, 297.573 euro, una cifra che supera i valori medi di mercato immobiliare per interi appartamenti.

Segue a ruota la Sardegna, dove per una villa con piscina a Baja Sardinia si possono spendere fino a 125.870 euro a settimana. In Costiera Amalfitana, invece, una villa a Positano può raggiungere i 123.099 euro, mentre a Sorrento il massimo tocca quota 56.932 euro.

Altri prezzi da capogiro emergono in Toscana (Firenze, 84.117 euro), Puglia (Vieste, 71.435 euro), Sicilia (Taormina, 64.726 euro) e Veneto (Venezia, 49.424 euro per una suite).

Nemmeno la montagna è immune al lusso: a Cortina d'Ampezzo si trovano appartamenti da oltre 52mila euro a settimana, mentre in Val Gardena e Ortisei chalet da 38mila e 35mila euro.

Il Codacons sottolinea che si tratta di casi limite, ma che rappresentano bene il livello esorbitante raggiunto da alcune offerte turistiche in Italia, alimentando un mercato di lusso sempre più distante dalla media dei vacanzieri.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.