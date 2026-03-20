Sanremo, 'Campana dei bimbi non nati', arriva benedizione di Leone XIV: "La vita è fondamento di ogni diritto"
di R.S.
1 min, 20 sec
Nel testo si richiama anche il ruolo della famiglia, invitata a creare condizioni per “accogliere e prendersi cura pienamente della vita nascente"
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