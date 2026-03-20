Sanremo, 'Campana dei bimbi non nati', arriva benedizione di Leone XIV: "La vita è fondamento di ogni diritto"

La “Campana dei bimbi non nati” torna al centro dell’attenzione con un riconoscimento ufficiale della Santa Sede, che ha inviato la Benedizione Apostolica e ribadito che “la tutela della vita costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano”.

Il messaggio, trasmesso dalla Segreteria di Stato, conferma il valore spirituale dell’iniziativa e sottolinea una visione di società giusta solo quando “tutela la sacralità della vita umana e si adopera attivamente per promuoverla”. Nel testo si richiama anche il ruolo della famiglia, invitata a creare condizioni per “accogliere e prendersi cura pienamente della vita nascente”, e si ribadisce che “la vocazione all’amore e alla vita (...) impone un imperativo etico fondamentale”.

Il sostegno del Vaticano arriva dopo mesi di polemiche e rischia di riaccendere il dibattito cittadino. L’iniziativa, promossa dal vescovo Antonio Suetta, aveva infatti già diviso l’opinione pubblica: da una parte il mondo cattolico e le associazioni pro life, che la considerano un segno di memoria e preghiera; dall’altra movimenti e collettivi che l’hanno contestata, ritenendola una presa di posizione su temi sensibili come l’interruzione di gravidanza.

Non sono mancate manifestazioni e presidi, con critiche legate al rischio di trasformare un simbolo religioso in un messaggio percepito come politico.

Intanto, il messaggio papale viene accolto con favore dai sostenitori del progetto, che lo interpretano come un rafforzamento del valore dell’iniziativa e un invito a porre al centro la tutela della vita e il sostegno alle famiglie.