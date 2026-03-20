Via delle Gavette: la spada di Damocle del Viadotto Bisagno
di Redazione
Le preoccupazioni
Cittadini preoccupati per le conseguenze dei lavori sul Viadotto Bisagno, che tuttavia dovrebbero concludersi a fine anno. Tanti i temi intrecciati: dalla scarsità dei parcheggi, alle conseguenze legate al tema del dissesto idrogeologico, dall'amianto, al timore della caduta di materiale. Ne parlano a Telenord l'ex presidente del municipio Media Valbisagno Maurizio Uremassi e il presidente del comitato "Via Laiasso" Giuseppe Occhiuto, oltre ad un cittadino del quartiere. La pazienza sta per finire e gli argomenti irrisolti sono ancora troppi.
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