La Spezia, inaugurazione di "Velarìa". Bucci: "Esempio perfetto della vocazione marinara della Liguria"

LA SPEZIA - "Velarìa, con i suoi velieri storici e i suoi approfondimenti dedicati ai mestieri del mare, incarna perfettamente la vocazione marittima della Spezia e di tutta la Liguria. Noi liguri lo abbiamo capito secoli fa: il mare non divide le terre e i popoli, ma li unisce. La cultura e I mestieri del mare sono tradizione, ma anche chiavi per essere protagonisti del futuro: in una terra che ospita il meglio dei porti, della logistica e dei cantieri navali c'è sempre più bisogno di persone, soprattutto giovani, che affrontino le sfide della Blue Economy per portare benessere e sviluppo per tutta la nostra Liguria. Un messaggio perfettamente riassunto in questa frase di uno dei liguri più celebri della storia, Cristoforo Colombo: 'Il mare concederà a tutti nuove speranze come il sonno porta i sogni'". Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci intervenuto oggi alla cerimonia di inaugurazione di 'Velarìa', il festival dedicato ai grandi velieri storici e alle navi a vela della Marina Militare in corso alla Spezia fino a domenica 22 marzo.

Alla cerimonia ha partecipato anche l'assessore alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone.

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