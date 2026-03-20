Recco: avviata l'indagine di mercato per individuare le imprese per la sostituzione del ponte di collegamento al casello autostradale

Il Comune di Recco ha pubblicato l’avviso di indagine di mercato per selezionare gli operatori economici interessati ai lavori di sostituzione del ponte di raccordo al casello autostradale, un intervento dal valore complessivo di 4 milioni e 450mila euro. L’infrastruttura, che collega via Pisa, via dei Fieschi e via Roma, è considerata di "notevole interesse pubblico" perché mira alla messa in sicurezza del torrente Recco attraverso opere di mitigazione del rischio idraulico e al ridisegno di uno snodo viario strategico per la città.

Le manifestazioni di interesse, raccolte tramite la piattaforma telematica SINTEL, potranno portare alla successiva procedura negoziata. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere o modificare il procedimento, secondo quanto previsto dall’atto.

"Il progetto non prevede solo la demolizione e il rifacimento del ponte carrabile, ma anche la sostituzione del ponte pedonale esistente e la realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio tra via Pisa, via dei Fieschi e via Roma, per migliorare il flusso del traffico in entrata e in uscita dall’autostrada", spiega l’assessore ai lavori pubblici, Sara Rastelli.

Il sindaco Carlo Gandolfo aggiunge: "Con l’avvio dell’indagine di mercato entriamo nella fase operativa di un progetto atteso e necessario, che migliorerà mobilità e qualità degli spostamenti in un nodo cruciale della città. Seguiremo ogni fase della procedura con attenzione, garantendo che l’opera risponda ai più elevati standard tecnici e alle esigenze della comunità."

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