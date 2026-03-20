"Alalunga – Pescatori in città" a Genova: street food di mare con filiera corta e prodotti locali

È già attivo nel centro storico di Genova, all’interno del Mercato Campagna Amica di via del Campo, “Alalunga – Pescatori in città”, il nuovo progetto di street food di mare ideato dai pescatori savonesi Davide Busca e Mauro Mantero. L’inaugurazione ufficiale è prevista per martedì 24 marzo alle 11:30, nello spazio di via del Campo 9r.

Più di una semplice apertura, questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di filiera corta, dove chi vive il mare quotidianamente collabora con chi lavora la terra per offrire ai cittadini un’esperienza gastronomica autentica, trasparente e profondamente legata al territorio ligure.

Al centro del progetto c’è la valorizzazione della pesca locale, con particolare attenzione alle specie meno conosciute del Mar Ligure, spesso trascurate nei canali commerciali ma ricche di gusto e qualità. Il menù non è fisso: varia secondo il pescato, seguendo i ritmi naturali e rispettando le risorse ittiche, promuovendo così scelte consapevoli, stagionali e sostenibili.

Fondamentale è la collaborazione con il Mercato Campagna Amica di via del Campo: ogni piatto nasce dall’incontro tra il pescato di Alalunga e le materie prime dei produttori del mercato. Verdure, farine, conserve e altri prodotti vengono selezionati ogni giorno dai banchi, creando una filiera corta reale, tracciabile e completamente territoriale.

“Questa apertura è un segnale importante per il nostro territorio”, commenta Luca Dalpian, Presidente Coldiretti Genova, “perché dimostra come la sinergia tra agricoltura e pesca possa generare valore, rafforzando il legame tra produttori e cittadini e promuovendo una cultura del cibo basata su qualità, provenienza e stagionalità.”

Paolo Campocci, Direttore Coldiretti Genova, aggiunge: “Portare il mare all’interno di un mercato contadino amplia il concetto stesso di filiera corta, creando un dialogo diretto tra terra e mare. È un progetto che racconta la Liguria in modo autentico e offre un’esperienza completa fatta di prodotti, persone e territorio.”

“Alalunga – Pescatori in città” si inserisce così nel percorso di valorizzazione dei mercati di Campagna Amica come luoghi di incontro, esperienza e cultura, dove il cibo diventa racconto e consapevolezza, oltre che consumo.

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