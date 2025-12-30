Sanremo, campana anti-aborto, sinistra all'attacco: "Suoni anche per le vittime di abusi di uomini di Chiesa"
di R.C.
Polemiche per la “Campana dei Bimbi non Nati”: la sinistra e alcune associazioni contestano l’iniziativa della diocesi, richiamano la legge 194
Critiche dalla sinistra cittadina all’iniziativa della “Campana dei Bimbi non Nati”, collocata nella torretta di Villa Giovanna d’Arco, sede della diocesi di Sanremo, che ogni sera alle 20 suonerà come richiamo simbolico contro l’aborto. A intervenire è l’associazione Progetto Comune, erede delle liste civiche di sinistra di Taggia e Sanremo, che definisce l’installazione una "gravissima provocazione".
In una nota, Progetto Comune auspica che il vescovo Antonio Suetta dimostri la stessa attenzione nel ricordare "tutte le vittime minorenni degli abusi sessuali all’interno della Chiesa". L’associazione richiama inoltre la legge 194, definendola "il risultato di una lunga battaglia delle donne per le donne" e un pilastro delle libertà in uno Stato laico. Sul tema degli abusi, viene citata anche una stima della Santa Sede, secondo cui la percentuale di membri del clero coinvolti in casi di violenza su minori oscillerebbe tra l’1,5 e il 4 per cento.
Posizioni critiche arrivano anche dall’associazione Generazione Sanremo, che in passato ha sostenuto la candidatura di Fulvio Fellegara, oggi vicesindaco. "Non neghiamo la fede né il diritto all’espressione religiosa – sottolinea il gruppo – ma ribadiamo la necessità di rispettare tutte le coscienze in una società pluralista".
