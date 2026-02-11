Cronaca

Sanremo: cadavere sui binari in galleria, traffico in tilt sulla ferrovia Ventimiglia-Genova

di Redazione

E' stato il macchinista di un convoglio in transito senza passeggeri a bordo, attorno alle 11,40, ad accorgersi del corpo sui binari

La circolazione ferroviaria sulla Ventimiglia-Genova è stata interrotta per il rinvenimento di un cadavere in galleria tra Bordighera e Sanremo.


Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un corpo decapitato forse in seguito al precedente impatto con un altro treno.


E' stato il macchinista di un convoglio in transito senza passeggeri a bordo, attorno alle 11,40, ad accorgersi del corpo sui binari. Sul posto è intervenuta la polizia. In corso accertamenti.

