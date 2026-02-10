Genova, stanza d'albergo trasformata in base per lo spaccio: due condanne

Avevano trasformato una stanza d’albergo in corso Torino, nel quartiere della Foce, in una vera e propria base operativa per lo spaccio di droga, utilizzando anche un minorenne per le consegne ai clienti. Con queste accuse due giovani di 18 e 23 anni sono stati condannati, con rito abbreviato, a pene comprese tra i tre anni e i quattro anni e quattro mesi di reclusione.

L’indagine era partita dalle segnalazioni di alcuni residenti, insospettiti da un continuo e anomalo via vai all’interno dell’hotel, una struttura accessibile tramite self check-in. I carabinieri della compagnia di Genova Centro hanno quindi avviato una serie di controlli discreti, tra appostamenti e pedinamenti, per ricostruire le modalità dell’attività illecita.

Secondo quanto accertato, i clienti raggiungevano l’albergo e attiravano l’attenzione degli spacciatori con un cenno dalla strada. A quel punto il minorenne scendeva dalla stanza e consegnava la sostanza stupefacente, mentre gli altri due restavano affacciati alle finestre a controllare la situazione.

La perquisizione della camera ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di droga: circa 170 grammi di cocaina in pietra, 700 grammi di hashish, un contenitore colmo di resina di hashish e alcune dosi di marijuana. Nel corso dell’operazione sono stati fermati anche due acquirenti, trovati in possesso di circa 30 grammi di sostanza stupefacente.

L’inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Genova. Il pubblico ministero di turno, l’aggiunto Federico Manotti, ha trasmesso il fascicolo alla collega Gabriella Marino, che ha richiesto il giudizio immediato, conclusosi con la condanna dei due imputati.

