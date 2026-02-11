San Benigno, focus in Consiglio regionale sul ponte elicoidale: riaprirà nell’estate 2026

Durante l’ultima seduta del Consiglio regionale, Giovanni Battista Pastorino, lista Andrea Orlando Presidente, ha chiesto alla Giunta un aggiornamento dettagliato sullo stato degli interventi al ponte elicoidale di San Benigno, a Genova. Il consigliere ha domandato relazioni tecniche sulle criticità emerse nelle recenti ispezioni, sui tempi necessari per il completo ripristino dell’infrastruttura e sulle modifiche alla viabilità attive da tempo nell’area.

L’assessore regionale alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone, ha chiarito che il ponte rientra nel Nodo di San Benigno ed è di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. La parte storica della struttura, risalente agli anni Trenta, è stata sottoposta a controlli periodici e a monitoraggio tramite sensori, nel rispetto delle procedure previste per la messa in sicurezza. Le informazioni tecniche, ha aggiunto, sono condivise con gli enti interessati e con il Ministero delle Infrastrutture.

Sono stati inoltre programmati interventi, a partire da aprile, per assicurare la transitabilità. La nuova struttura non presenta problemi, mentre le criticità riguardano la porzione più datata del ponte, che ha comportato la chiusura delle nuove rampe. La rampa deteriorata sarà sostituita e la riapertura è prevista per l’estate 2026.

