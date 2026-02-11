Finto carabiniere truffa un’anziana: arrestati due uomini dalla Polizia

Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un’anziana, vittima del noto stratagemma del “finto Carabiniere”. L’operazione si inserisce nell’ambito di mirati servizi di contrasto ai reati predatori, con particolare attenzione alle truffe contro le persone anziane.





L’intervento è scattato nella tarda mattinata di martedì 10 febbraio, grazie alla collaborazione tra le Squadre Mobili di Genova e Mantova e il Commissariato di P.S. di Rapallo. Gli investigatori della Questura di Genova, dopo aver superato le campagne del cremonese ed essere entrati nel territorio mantovano, hanno segnalato ai colleghi la presenza di un’auto con a bordo presunti truffatori.





Conoscendo bene il territorio, i poliziotti di Mantova sono riusciti a intercettare il veicolo e a ricostruire l’accaduto: dall’adescamento della vittima tramite una telefonata fino all’arrivo dei malviventi davanti all’abitazione della donna. I due sarebbero entrati con un pretesto, per poi uscire poco dopo con due cofanetti e tentare la fuga.





Bloccati a breve distanza dal luogo del reato, sono stati arrestati e condotti in Questura per le procedure di rito. Uno dei due è stato inoltre denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 14 centimetri.





Secondo quanto riferito dalla vittima in sede di denuncia, un uomo si era presentato telefonicamente come Carabiniere, parlando di una rapina avvenuta in una gioielleria di Mantova e spiegando che sarebbero stati effettuati controlli a campione nelle abitazioni per verificare la provenienza di gioielli e denaro. Rassicurata dal falso militare e rimasta in contatto con lui al telefono, la donna aveva preparato due cofanetti contenenti gioielli per un valore di circa 30mila euro e 1.100 euro in contanti, poi consegnati a un complice.





Grazie al tempestivo intervento degli agenti, i preziosi e il denaro sono stati recuperati e restituiti alla donna, ancora scossa per l’accaduto.

