Sanremo: bruciano alture, Canadair ed elicottero in azione

Un vasto incendio boschivo è divampato, nel primo pomeriggio, sulle alture di Sanremo, sopra strada San Giovanni. Sul posto squadre a terra dei vigili del fuoco, con quattordici unità operative, oltre a volontari della protezione civile. Intervenuti anche l'elicottero e il Canadair. A quanto si apprende le fiamme non sarebbero lontane dalle abitazioni, ma non è stato necessario procedere ad alcuno sgombero e i soccorritori cercano di fermare l'avanzata del fuoco. Il vento non ha facilitato le operazioni di intervento e accertamenti sono in corso per risalire alle cause del rogo.

