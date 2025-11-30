Sanremo 2026, svelati da Carlo Conti i 30 cantanti big in gara

Il presentato Carlo Conti oggi al Tg1, ospite in studio, ha annunciato i nomi dei 30 big in gara al prossimo Festival della canzone di Sanremo. Appuntamento poi al Teatro Ariston, dal 24 al 28 febbraio.

Ecco i nomi:

Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez e Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samural Jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di Pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, Jay-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta e Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, Lda e Aka7, Dargen D'Amico, Levante, Eddie Brock e Patty Pravo.









