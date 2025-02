Sanremo 2025, Telenord nella giuria della Sala Stampa, Tv e Web del Festival

Anna Li Vigni, giornalista accreditata al Festival, ha seguito la puntata esprimendo, al termine dell'esibizione dei 29 artisti, le preferenze di voto. Ma tra i risultati più attesi del Festival di Sanremo spicca sicuramente quello dei dati d'ascolto che sono stati un successo rispetto alla scorsa edizione: Carlo Conti insieme a Gerry Scotti e Antonella Clerici ha battuto la prima serata dell'edizione 2024 condotta da Amadeus.

Dati generali - La prima serata del 75° Festival di Sanremo ha registrato un totale di 12 milioni e 600 mila telespettatori, con uno share del 65,3%, secondo i dati della Total Audience rilasciata da Auditel.

La prima parte del Festival - La prima parte, trasmessa dalle 21.15 alle 23.26, ha ottenuto una media di 16 milioni e 200 mila spettatori, con uno share del 63,7%.

La seconda parte del Festival - La seconda parte, in onda dalle 23.30 all’1.20, ha avuto 8 milioni e 300 mila spettatori, pari al 69,3% di share.

Sanremo Start - Sanremo Start, che ha preceduto la prima serata dalle 20.41 alle 21.10, ha registrato un ascolto di 13 milioni e 300 mila con uno share del 51,9%.

Picchi di ascolto - Il picco massimo di ascolto è stato alle 22.02 con 17 milioni e 800 mila spettatori, mentre il picco di share è stato all’1.08 con il 72%.

Il Dopofestival - Il Dopofestival, in onda dalle 1.20 alle 1.59, ha registrato 2 milioni e mezzo di telespettatori con uno share del 55,6%.

Il Prima Festival - Infine, il Prima Festival, trasmesso dalle 20.31 alle 21.40, ha ottenuto un ascolto di 9 milioni e 300 mila, con uno share del 40,6%.

Il commento dei vertici Rai - “Quella andata in onda ieri sera è una nuova pagina di televisione che entra nella storia della Rai. Dal messaggio del Papa alla grande musica italiana, quello di ieri è stato un viaggio nel nostro tempo. Il nostro grazie va a Carlo Conti, alle donne e agli uomini della Rai che, con professionalità unica, hanno reso possibile questo successo, decretato da ascolti record”, hanno dichiarato l’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e il direttore generale Roberto Sergio.

Il nostro commento - La partecipazione del Santo Padre con un videomessaggio dedicato alla pace, lo show di Jovanotti in platea e una conduzione friendly di Carlo Conti, che ha perfino richiesto l'inquadratura delle telecamere in prima fila per "far vedere" la mamma al figlio che si trovava davanti alla tv, ha sicuramente intrattenuto i telespettatori da casa. Ma il ritornello vincente del Festival è quello di Gabry Ponte: il singolo "Tutta l'Italia" è il travolgente e coinvolgente tormentone che ha dato ritmo alla serata illuminata dai braccialetti luminosi, in ricordo della kermesse musicale, indossati dal pubblico in sala. Poco sottolineata l'esibizione di Raf che, sul Suzuki Stage, ha proposto il suo primo grande successo musicale in inglese "Self Control". I fiori, leit-motiv del Festival oltre alla musica, li abbiamo visti in diversi colori e in bouquet di vari formati, come omaggio agli artisti, alla fine di ogni esibizione.

I co-conduttori della seconda serata - Al fianco di Carlo Conti ci saranno i co-conduttori Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica, pronti a intrattenere il pubblico.

Gli Ospiti della Serata - Gli ospiti della seconda serata includono Damiano David e Vittoria Puccini. Sul palco saliranno anche gli attori Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria, protagonisti del film FolleMente.

Televoto e giuria - Anche stasera, come domani, ascolteremo le esibizioni di metà dei cantanti, che saranno giudicati dal televoto e dalla giuria delle radio, con un peso del 50% ciascuno. Al termine delle esibizioni, scopriremo i primi cinque artisti nella classifica provvisoria.

