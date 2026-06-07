Sanna: "Le dichiarazioni di Bucci a Telenord confermano l'agonia dell'amministrazione"

“Quanto dichiarato dal presidente Marco Bucci è la certificazione di un’amministrazione regionale priva di prospettiva, energia e visione a lungo termine”, dichiara il capogruppo Pd in Regione, Armando Sanna in riferimento alle parole del presidente della Regione che ha annunciato la sua indisponibilità a nuovi incarichi amministrativi in un’intervista a Telenord ripresa poi dai vari media.

“Mai in passato si è assistito, dopo solo un anno e mezzo di mandato, all’abdicazione di un leader di coalizione che ha così confermato tutti i problemi di una maggioranza mai in sintonia e lacerata da conflitti interni di cui, su molteplici temi, ne stanno facendo le spese i cittadini. Bucci non si preoccupi, il conto alla rovescia per liberarci da questa agonia l’hanno avviato anche i liguri e noi faremo di tutto per accelerarlo nell’interesse della regione”, conclude Sanna.

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