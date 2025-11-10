Sanlorenzo, ricavi e utili in crescita

Sanlorenzo ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con ricavi per 690,1 milioni di euro, in crescita del 3,2% sullo stesso periodo del 2024, un utile salito del 4,1% a 75,9 milioni e un ebitda di 128 milioni (+3,6%) Gli ordini acquisiti, si legge in una nota del produttore di yatch, crescono del 18,4% a 690 milioni di euro, sostenuti dal lancio dei nuovi modelli, mentre il portafoglio ordini si attesta a 1,7 miliardi, di cui il 90% già venduto a clienti finali. Confermata la guidance per il 2025.

"Sanlorenzo prosegue nel suo percorso di crescita equilibrato e sostenibile, riportando una raccolta ordini robusta di 690 milioni di euro nei primi nove mesi del 2025, in aumento del 18,4% rispetto all'anno precedente. Questa performance conferma la forza e la desiderabilità del nostro brand, riaffermando la nostra traiettoria positiva di lungo termine", ha dichiarato il presidente e ceo Massimo Perotti.

"In un contesto globale caratterizzato da perduranti incertezze geopolitiche e macroeconomiche - ha aggiunto -, restiamo focalizzati sull'eccellenza operativa, la disciplina finanziaria e il perseguimento dei nostri obiettivi strategici di lungo periodo. Avvicinandoci alla chiusura dell'anno, guardiamo al futuro con fiducia e determinazione, valori che si riflettono nella conferma della nostra guidance finanziaria per il 2025".

