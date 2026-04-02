Genova, rinnovo contratti sanità privata: sindacati mobilitati

Contratti bloccati da oltre un decennio e stipendi più bassi rispetto al pubblico: monta la protesta dei lavoratori della sanità privata in Liguria. Per venerdì 3 aprile i sindacati hanno organizzato un presidio a Genova per chiedere il rinnovo del contratto nazionale, fermo da 13 anni.

Protesta – L’iniziativa è promossa da FP Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, che scenderanno in piazza dalle 9 alle 12 davanti alla sede regionale di Aris, in via Cellini. Al centro della mobilitazione la richiesta di sbloccare una trattativa ferma da tempo, nonostante l’aumento delle risorse previste per il settore.

Denuncia – “Nonostante siano già previsti adeguamenti tariffari significativi sui DRG – oltre 1,3 miliardi nel 2026 e 2 miliardi nel 2027 – le istituzioni e le associazioni datoriali come ARIS e AIOP non hanno ancora fornito risposte concrete”, sottolineano le sigle sindacali.

Stipendi – Tra i nodi principali c’è il divario salariale tra pubblico e privato. “Un infermiere della sanità privata arriva a guadagnare circa 500 euro in meno al mese rispetto a un collega del pubblico”. Una differenza che, secondo i sindacati, sta favorendo l’uscita di personale verso il sistema sanitario pubblico.

Sistema – Nel mirino anche i grandi gruppi accreditati, come GVM Care & Research, accusati di operare con fondi pubblici senza garantire condizioni contrattuali adeguate. “Parliamo di realtà importanti che beneficiano di risorse pubbliche: è inaccettabile non riconoscere il valore dei lavoratori”.

Consapevolezza – I sindacati evidenziano inoltre come molti cittadini ignorino che, pur ricevendo prestazioni pubbliche, spesso accedono a strutture private dove il personale lavora con contratti scaduti e condizioni meno favorevoli.

Richiesta – “È una situazione che non può più essere tollerata: serve il rinnovo immediato del contratto e il riconoscimento della dignità del lavoro anche nella sanità privata”.

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