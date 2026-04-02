Genova, inizia il toto nomi per il nuovo rettore dell'Università

Si apre ufficialmente la procedura per il rinnovo della guida dell’Università di Genova, con la possibilità concreta che venga eletta la prima rettrice nella storia dell’Ateneo. Il calendario delle votazioni è stato fissato con decreto del rettore Federico Delfino: il primo turno si svolgerà il 4 e 5 giugno, seguito da una seconda tornata il 18 e 19 giugno. Qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza richiesta, è previsto un eventuale ballottaggio il 2 e 3 luglio. Non sono previste proroghe: il mandato attuale si concluderà il 31 ottobre 2026.

Hanno diritto di voto i docenti, insieme ai rappresentanti degli studenti presenti negli organi accademici, tra cui Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Scuole e Dipartimenti. Le operazioni elettorali si svolgeranno attraverso la piattaforma digitale Eligo, e ogni avente diritto potrà indicare una sola preferenza. Le candidature potranno essere depositate entro il 13 aprile, seguite da una fase di verifica e da eventuali ricorsi, mentre la lista definitiva dei candidati sarà resa pubblica entro la fine del mese.

Tra i nomi già circolati figurano Michele Piana, Emanuela Sasso e Antonio Uccelli. A questi si potrebbe aggiungere Nicoletta Dacrema, attuale prorettrice vicaria e docente di Letteratura e cultura tedesca, considerata una possibile nuova protagonista della competizione.

L’avvio di questo percorso elettorale coincide con un momento simbolico per l’Ateneo: l’inaugurazione dell’anno accademico 2025/2026, che si terrà presso l’Albergo dei Poveri. La scelta della sede segna un cambiamento rispetto al passato e riflette la volontà di valorizzare gli interventi di riqualificazione che hanno trasformato la struttura in un moderno polo per le Scienze sociali, dotato di residenze universitarie, mensa e spazi sportivi.

Durante la cerimonia è prevista la lectio magistralis di Paolo Ardoino, amministratore delegato di Tether, realtà di primo piano nel settore delle stablecoin, ovvero criptovalute ancorate a valute tradizionali come dollaro ed euro, pensate per ridurre la volatilità tipica del comparto.

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