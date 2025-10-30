Sanità Liguria, sindacati medici contro lo stop alle assunzioni
di Redazione
Secondo i sindacati, la sospensione delle nomine metterebbe a rischio il funzionamento degli ospedali liguri, con possibili carenze di personale e disservizi per i pazienti.
I principali sindacati medici della Liguria hanno espresso forte preoccupazione per l’ordine di sospensione delle nomine di direttori di struttura complessa, dipartimentale, semplice e dirigenti medici nelle cinque Asl regionali e negli ospedali Evangelico, San Martino e Galliera.
In una nota congiunta, l’intersindacale regionale – composta da Aaroi-Emac, Anaao-Assomed, Cimo-Fesmed, Cisl Medici, Fp Cgil Medici e Dirigenti Sanitari, Fassid-Snr, Fvm e Uil Fp Area Medica e Veterinaria – definisce il blocco delle carriere e delle assunzioni un “gravissimo danno alla funzionalità delle strutture sanitarie, sia dal punto di vista medico-sanitario che gestionale”.
Secondo i sindacati, la sospensione delle nomine rischia di demotivare il personale e favorire ulteriori fughe di medici e dirigenti sanitari, senza apportare vantaggi economici significativi alla regione. Viene chiesto un incontro urgente con la Regione per discutere soluzioni condivise e strategie che garantiscano la continuità e l’efficienza del sistema sanitario ligure.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
ACCP, a Telenord il convegno con Bassetti e altri esperti a confronto sulle nuove sfide delle malattie infettive
29/10/2025
di Carlotta Nicoletti
Neirone in salute, i risultati dei primi sei mesi: il 77% degli abitanti ha aderito
29/10/2025
di Redazione
Associazione Alzheimer Liguria, iniziative e progetti per le famiglie dei malati
29/10/2025
di Maurizio Michieli Katia Gangale