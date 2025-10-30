Sanità Liguria, sindacati medici contro lo stop alle assunzioni

I principali sindacati medici della Liguria hanno espresso forte preoccupazione per l’ordine di sospensione delle nomine di direttori di struttura complessa, dipartimentale, semplice e dirigenti medici nelle cinque Asl regionali e negli ospedali Evangelico, San Martino e Galliera.

In una nota congiunta, l’intersindacale regionale – composta da Aaroi-Emac, Anaao-Assomed, Cimo-Fesmed, Cisl Medici, Fp Cgil Medici e Dirigenti Sanitari, Fassid-Snr, Fvm e Uil Fp Area Medica e Veterinaria – definisce il blocco delle carriere e delle assunzioni un “gravissimo danno alla funzionalità delle strutture sanitarie, sia dal punto di vista medico-sanitario che gestionale”.

Secondo i sindacati, la sospensione delle nomine rischia di demotivare il personale e favorire ulteriori fughe di medici e dirigenti sanitari, senza apportare vantaggi economici significativi alla regione. Viene chiesto un incontro urgente con la Regione per discutere soluzioni condivise e strategie che garantiscano la continuità e l’efficienza del sistema sanitario ligure.

