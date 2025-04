Sanità, Bertocchi (Cisl Fp Liguria): “Dalla Regione via libera per le indennità del Pronto Soccorso”

“Dall'audizione avuta nella mattinata del 28 aprile in Regione, con l’Assessore alla Salute, Dott. Massimo Nicolò, ed il Direttore del Dipartimento Salute, Dott. Paolo Bordon, abbiamo ottenuto una serie di risposte sostanzialmente positive, per le quali non possiamo far altro che manifestare soddisfazione e fiducia; fiducia che accompagneremo all’ atteggiamento di controllo e verifica che ci contraddistingue da sempre”, spiega il Segretario Generale Regionale Cisl FP Liguria Gabriele Bertocchi. Che aggiunge: “Per quanto riguarda il Fondo regionale ex art.107, l'indennità di pronto soccorso, abbiamo registrato l’intenzione della Regione di mettere a disposizione i relativi fondi che sono pari a oltre 5.270.000 €, dando così continuità a quanto concordato in precedenza. La CISL FP Liguria ha poi ricordato che le assunzioni“a isorisorse” non sono sufficienti neppure a coprire il turn over, figurarsi quindi a dare vita a tutti i progetti in corso, in primis quello della Sanità delocalizzata".

"Abbiamo quindi chiesto ed ottenuto - prosegue - che si proceda con lo scorrimento immediato delle graduatorie esistenti, quella degli infermieri e quella degli OSS – che, ricordiamo, scadrà a settembre 2025. Abbiamo inoltre ottenuto il mantenimento della tariffa per Prestazioni Orarie Aggiuntive a 50 €, nonostante la mancata firma del rinnovo del CCNL, ne mettesse a rischio Il valore economico. Tale manovra continua a rappresentare un forte incentivo per gli operatori interessati, e una garanzia per la riduzione dello straordinario, che andrebbe altrimenti ad impattare sul fondo del comparto. In considerazione della grave carenza di Tecnici di Laboratorio, presente ovunque, ma in particolare nel Ponente ligure, abbiamo proposto che la Regione si faccia parte attiva con l’Università per favorire l’implementazione di un specifico corso di laurea".

"Per quanto riguarda il progetto “Mezzi di Soccorso Avanzato a gestione infermieristica” (MSA 1) la CISL FP Liguria ha chiesto che venga firmato uno specifico accordo PRIMA dell’ avvio strutturale del progetto, nel quale si preveda una specifica indennità per gli operatori infermieristici, che comprenda anche la figura degli autisti soccorritori. In fine, sul Fondo per gli PSAL, abbiamo chiesto entro il mese di giugno il pagamento degli incentivi secondo gli accordi esistenti. Incassata la disponibilità della Regione ad assecondare le nostre proposte, si è calendarizzato un nuovo incontro per il giorno 19 maggio, nel quale contiamo di portare a meta tutti i nostri obiettivi”, conclude Bertocchi.

