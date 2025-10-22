Sangue nel basket: l’omicidio di Rieti riaccende il dibattito sulla violenza ultras

L’assassinio dell'autista di un pullman di tifosi, avvenuto a Rieti dopo una partita di basket, ha riportato drammaticamente al centro dell’attenzione il tema della violenza nel mondo delle tifoserie. Un episodio che scuote non solo il mondo dello sport, ma l’intera società civile. A discuterne per Telenord i giornalisti Pippo Russo e Pietro Pisaneschi, in un confronto che analizza le dinamiche del tifo organizzato e i limiti delle attuali misure di prevenzione.

