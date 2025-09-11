Sangue e plasma, scorte in calo in Liguria: l'appello a Telenord

"L'autosufficienza per assicurare l'assistenza ai pazienti in Liguria è garantita, ma come spesso accade dopo l'estate le scorte di sangue e plasma sono in calo quindi ci rivolgiamo a tutti i donatori e ai potenziali nuovi donatori affinché si rechino nei centri di raccolta della Liguria, anche e soprattutto nei giorni infrasettimanali, quando c'è maggiore carenza".

L'appello è di Vanessa Agostini, responsabile del Centro regionale sangue, nel corso di Liguria Live in onda su Telenord. Ecco l'intervento integrale con tutti i dettagli e le informazioni necessarie.





