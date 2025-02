San Valentino 2025, i fiori si confermano il regalo più gettonato dagli italiani

Per chi ha poco tempo

1️⃣ I fiori restano il regalo più scelto per San Valentino, con una crescente attenzione alla produzione locale e una maggiore varietà oltre alle classiche rose rosse.

2️⃣ La Liguria si conferma leader nazionale nel florovivaismo, con un forte interesse per le piante in vaso come dono significativo e duraturo.

3️⃣ Coldiretti invita a scegliere fiori Made in Liguria per sostenere l’economia locale, garantire qualità e freschezza e valorizzare una filiera trasparente e sostenibile.

La notizia nel dettaglio

Oggi, venerdì 14 febbraio, milioni di coppie in Italia festeggiano San Valentino, la festa degli Innamorati: una giornata storicamente divisiva fra chi la snobba poiché ritenuta troppo 'commerciale' e chi invece ne approfitta per rinnovare i propri sentimenti con la persona amata.

Pole position - Quello che non divide gli italiani è la scelta del regalo da fare in occasione di questa giornata: i fiori si confermano il dono più scelto dagli italiani. Un trend che premia la qualità e la bellezza del florovivaismo italiano, con un’attenzione particolare alla produzione locale e sostenibile.

Non solo rose rosse - Secondo Coldiretti "nonostante le difficoltà economiche e le incertezze globali, il gesto di regalare un fiore rimane un simbolo senza tempo, capace di esprimere emozioni profonde. Quest'anno si testimonia una crescente tendenza alla diversificazione: oltre alle classiche rose rosse, gli italiani hanno scelto primule, azalee, orchidee e bulbose"

Fenomeno ligure - In Liguria, cuore pulsante della floricoltura nazionale, cresce l’interesse per le piante in vaso, viste come un dono duraturo e significativo. “San Valentino è una ricorrenza che continua a essere molto sentita nella nostra regione”, sottolineano Luca Dalpian, Presidente di Coldiretti Genova, e Paolo Campocci, Direttore di Coldiretti Genova, “dove i fiori restano il regalo predominante, grazie al loro valore simbolico e alla varietà di scelta offerta dai florovivaisti liguri”.

Report - Secondo l’ultimo rapporto del Crea – agricoltura in cifre 2024 – il florovivaismo ha visto un incremento notevole. In Liguria, infatti, quasi due terzi della produzione agricola è imputabile al settore florovivaistico. La Liguria si conferma terra di fiori e profumi, nel 2025 più che mai, con Euroflora come appuntamento di riferimento per valorizzare il florovivaismo Made in Italy.

Commenti - Aggiungono Campocci e Dalpian: “Un evento che richiama visitatori da tutto il mondo, testimoniando il prestigio e la creatività dei nostri floricoltori e nel quale Coldiretti avrà un ruolo centrale, promuovendo la qualità e la sostenibilità del florovivaismo ligure e italiano, pilastro della nostra agricoltura”.

“Acquistare fiori locali significa sostenere un settore che copre una produzione nazionale per quasi il 30% del totale e che crea dunque numerosi posti di lavoro e opportunità d’impresa,” – aggiunge Paolo Corsiglia, Vice Presidente Coldiretti Genova – “ma è anche sinonimo di assicurarsi un prodotto fresco, profumato e di alta qualità, a differenza di quelli importati, che spesso provengono da filiere poco trasparenti e con minori garanzie per i lavoratori”.

Appello - L’invito è quindi chiaro: per San Valentino, scegliere fiori Made in Liguria significa sostenere l’economia locale e regalare un prodotto unico, frutto del lavoro e della passione dei floricoltori liguri.

