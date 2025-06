San Michele di Pagana, uno spazio per i giovani che guarda al futuro

Un luogo dove studiare, confrontarsi e crescere. Casa San Michele, nel borgo di San Michele di Pagana, a Rapallo, si è ormai affermata come un punto di riferimento per le nuove generazioni. A tre anni dall’apertura, l’associazione San MicheleValore Impresa — ideatrice del progetto — ha tracciato il primo bilancio dell’iniziativa che unisce mondo imprenditoriale e giovani, in un contesto di autentica condivisione.

Bilancio positivo – Ieri pomeriggio, nel corso di un incontro pubblico, i promotori della Casa hanno illustrato i risultati raggiunti in questi primi anni di attività. All’evento hanno partecipato, tra gli altri, il parroco di San Michele di Pagana Don Paolo Zanandreis e alcuni studenti che frequentano regolarmente lo spazio.

Valori fondanti – “Questo progetto è nato dalla convinzione che la cultura, la responsabilità e la condivisione siano pilastri fondamentali per costruire il futuro” ha dichiarato Mentore Campodonico, Presidente dell’associazione. “Casa San Michele si propone come modello di collaborazione tra realtà associative e imprenditoriali, mettendosi al servizio delle nuove generazioni. Qui i giovani trovano non solo un luogo fisico ma anche una comunità viva, che si confronta con le sfide attuali”.

Servizi e opportunità – L’accesso a Casa San Michele è gratuito. Gli spazi, dotati di connessione wi-fi, stampante, angolo ristoro e aree dedicate allo studio, offrono un ambiente ideale per l’apprendimento e la crescita personale. Non mancano le occasioni di incontro con imprenditori, professionisti e operatori di diversi settori, che contribuiscono ad avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro.

Dialogo tra generazioni – Per Don Federico Pichetto, referente del progetto, lo spirito della Casa risiede soprattutto nel valore umano del tempo condiviso: “Casa San Michele è la casa dove l’adulto spreca il suo tempo con i giovani per ascoltarli e stare con loro. È il tempo sprecato, non quello che produce, il tempo che davvero rimane”.

