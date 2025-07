San Michele di Pagana: divieto temporaneo di balneazione

Scatta il divieto temporaneo di balneazione in una delle località balneari più amate del Tigullio: la baia di San Michele di Pagana, nel Comune di Rapallo. A comunicarlo è stata la stessa amministrazione comunale con una nota ufficiale, a seguito degli ultimi rilievi effettuati da Arpal (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure).

Secondo quanto riferito, i campionamenti del 14 luglio hanno evidenziato parametri fuori dai limiti di legge, rendendo necessaria l’interdizione temporanea alla balneazione. Il provvedimento resterà in vigore fino a quando le analisi non confermeranno il ritorno a valori conformi. Una nuova campionatura è attesa entro 72 ore, come previsto dalla normativa vigente.

Schiuma in mare nei giorni scorsi - Al momento non sono state comunicate le cause precise dell'inquinamento: nessuna conferma su eventuali guasti alla rete fognaria o scarichi anomali. Tuttavia, nei giorni precedenti sono state segnalate ampie chiazze di schiuma biancastra galleggianti sul mare, che avevano già destato sospetti tra residenti e turisti. Nonostante ciò, nessun avviso ufficiale era stato diramato fino a oggi.

La baia tra le più frequentate del Levante - San Michele di Pagana è una delle spiagge più frequentate del Levante ligure, amata tanto dai turisti quanto dai residenti per le sue acque limpide e la vicinanza al centro di Rapallo. Il divieto arriva in piena stagione estiva e potrebbe avere ripercussioni anche sul turismo locale, specie in una settimana caratterizzata da alte temperature e forte afflusso di bagnanti.

Il Comune ha assicurato che la cittadinanza sarà tempestivamente aggiornata sugli sviluppi, in attesa del prossimo campionamento che potrebbe portare alla revoca del divieto, qualora i valori tornassero nella norma.

