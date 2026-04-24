Cimitero San Michele di Pagana, assessore Rizzi: "Inserite a bilancio risorse per interventi”

La situazione al cimitero di San Michele di Pagana è al centro dell’attenzione amministrativa dopo un’interrogazione presentata nei giorni scorsi da un esponente della minoranza. Il tema, tuttavia, era già stato sollevato in passato anche da membri della maggioranza, segno di una criticità nota da tempo.

Già alcuni mesi fa era stata portata in consiglio la problematica legata al portale d’ingresso del cimitero. A seguito di queste segnalazioni, l’amministrazione ha incaricato uno strutturista di effettuare uno studio tecnico approfondito. L’analisi ha evidenziato alcune criticità, ma ha escluso un rischio imminente di crollo.

Nel frattempo, sono state inserite a bilancio le risorse necessarie per intervenire sul portale e sui muri di contenimento. Alcune fessurazioni risultano infatti piuttosto evidenti, probabilmente anche a causa delle radici di un albero situato nell’area sovrastante, che potrebbero esercitare pressione sulla struttura. Per monitorare eventuali movimenti del muro sono stati installati dei vetrini: uno di questi si è rotto, ma secondo i tecnici non si tratterebbe di un segnale recente o preoccupante.

Durante un sopralluogo effettuato la scorsa settimana insieme ai tecnici comunali, è emersa anche un’altra urgenza: la necessità di intervenire sui colombari situati all’ingresso, sul lato destro, che versano in condizioni di scarsa manutenzione.

Parallelamente, l’amministrazione ha avviato contatti con una ditta per ottenere un preventivo finalizzato alla realizzazione di nuovi ossari, strutture che risultano mancanti da anni nel cimitero di San Michele. La questione non riguarda solo questa area, ma anche altri cimiteri frazionali, tra cui quello di Cerisola.

Per quanto riguarda i tempi, tutto dipenderà dall’arrivo dei preventivi e dalla conseguente valutazione delle risorse necessarie. Solo dopo aver definito i costi complessivi sarà possibile individuare i fondi e programmare gli interventi, con l’obiettivo di garantire sicurezza e decoro a strutture fondamentali per la comunità.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.