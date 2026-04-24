Genova, raduno nazionale, Martinelli (ANA): "Gli Alpini meritano rispetto, sono parte lodevole della storia d'Italia"

In vista dell’adunata nazionale degli Alpini in programma a maggio a Genova, si accende il dibattito pubblico tra sostenitori e critici dell’iniziativa. A intervenire è Roberto Martinelli, esponente della sezione locale dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA), che ha difeso con fermezza il valore storico e sociale del corpo degli Alpini.

Ospite della trasmissione “Liguria Live” su Telenord, Martinelli ha risposto alle critiche emerse sui social nelle ultime settimane, sottolineando come “gli Alpini meritino rispetto, perché rappresentano una parte lodevole della storia d’Italia, fatta di sacrificio, solidarietà e servizio al Paese, anche in ambito civile e nelle emergenze”.

Le polemiche sono state alimentate da alcune prese di posizione contrarie all’evento, tra cui quella di Lorena Lucattini, già candidata di Alleanza Verdi e Sinistra alle elezioni comunali genovesi, e del collettivo Non una di meno, che hanno espresso critiche legate a temi di inclusione, sicurezza e rappresentazione culturale.

Martinelli ha invitato a evitare generalizzazioni e contrapposizioni ideologiche, ribadendo il ruolo degli Alpini non solo nella storia militare, ma anche nel tessuto sociale del Paese: “Parliamo di uomini e donne che da sempre sono in prima linea nelle emergenze, dalle calamità naturali al supporto alle comunità locali. Ridurre tutto a uno scontro politico o a etichette è ingiusto e non rende conto della realtà”.

L’adunata nazionale rappresenta ogni anno un momento di grande partecipazione popolare, capace di richiamare migliaia di persone da tutta Italia, con un impatto significativo anche sul piano economico e turistico per la città ospitante. Proprio su questo punto, i sostenitori dell’iniziativa sottolineano le ricadute positive per il territorio, mentre i critici chiedono maggiore attenzione ad alcune sensibilità sociali.

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