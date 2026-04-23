San Gottardo, un'aula all'aria aperta per studiare tra la natura

Un'aula sull'acquedotto storico della Valbisagno per fare lezione in mezzo alla natura. Sta riscuotendo grande successo l'iniziativa promossa dall'"I.C. San Gottardo - Staglieno" e messa a punto dai volontari di varie associazioni, per regalare un contesto migliore ai bambini delle classi della scuola primaria e secondaria. Un'iniziativa in espansione, come conferma Giovanni Zai, presidente della Federazione Acquedotto Storico di Genova, intervistato da Telenord.

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