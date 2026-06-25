Spediporto inaugura ufficio ad Hong Kong, Botta: "L'Asia guarda con grande interesse a nuove opportunità di investimenti con il nostro Paese"

HONG KONG - Oggi, giovedì 25 giugno, si è tenuta l'inaugurazione dell'ufficio di Spediporto a Hong Kong, un evento che rappresenta un passo significativo nell'internazionalizzazione del sistema logistico della Liguria.

Giampaolo Botta, direttore generale di Spediporto, ha dichiarato: "Gli aspetti concreti sono legati alla nostra volontà di dare alle piccole e medie aziende del nostro settore un riferimento specialistico e specializzato qui a Hong Kong. Siamo un punto di contatto tra l'Occidente e l'Asia dedicato alla logistica e ai trasporti."

Botta ha illustrato il potenziale di questo nuovo ufficio, affermando che in questa settimana hanno già avuto l'occasione di incontrare aziende nei settori della manifattura e della tecnologia. "C'è bisogno di stabilire relazioni, e queste relazioni nascono tra persone. Vogliamo fare in modo che la competenza del nostro territorio possa essere apprezzata dalle aziende asiatiche che desiderano entrare nel mercato europeo."

Il direttore generale ha anche parlato della recente proposta di un collegamento diretto tra l'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova e la Cina. "Qui in Asia ci sono tante piccole e medie aziende, così come ci sono numerose PMI che caratterizzano la nostra realtà associativa. Vogliamo sfruttare questa potenzialità per facilitare la loro presenza sul territorio asiatico," ha concluso Botta.

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